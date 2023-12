Roma | Camelio | “Mourinho si smentisce da solo | ecco perché…”

Leggi su notizie

(Di venerdì 1 dicembre 2023) A Ginevra i giallorossi sono andati in vantaggio con Lukaku poi Bedia ha pareggiato i conti,: “Troppo divario tra le rose per accettare questo risultato” Lanon va oltre il pari in casa del Servette e ora la classifica dei gironi di Europa League si complica; per il primo posto serve un’impresa ed un incastro di risultati che, sulla carta, difficilmente si verificherà. Al solito, il tecnico dellaJoséa fine gara è stato un fiume in piena e non ha risparmiato le critiche al alcuni dei suoi. “Non è un dramma giocare i playoff ma sarà difficile contro una squadra che viene dalla Champions – ha detto a Sky – Per me è più drammatico questo atteggiamento di alcuni giocatori che si ripete. E’ una cosa che non capisco. Io ho giocato 150 partite di Champions che sono più ‘importanti’ di queste, ...