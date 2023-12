Roma | Bove | “Gli episodi non ci hanno aiutato”

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 dicembre 2023) “In Europa ogni partita è difficilissima, soprattutto fuori casa. Glinon ci, abbiamo avuto grandissime occasioni e non siamo riusciti a segnare il gol vittoria“. Lo ha detto il centrocampista della, Edoardodopo il pareggio per 1-1 sul campo del Servette in Europa League. “Sappiamo quel che dobbiamo fare in campo – ha detto a Sky -. Quando manca un po’ di intensità nell’atteggiamento, andiamo in difficoltà. Ma quando siamo uniti, siamo una grande squadra. Oggi volevamo vincere, non ci siamo riusciti ma ripartiremo”. SportFace.