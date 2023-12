ROMA Arrestato 53enne per usura ed estorsione

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 dicembre 2023) CRONACA DI– Un individuo di 53 anni è statodai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Anzio, con il supporto dei colleghi del Nucleo investigativo di Frascati, per i reati died. La denuncia di una vittima ha portato i militari a organizzare un servizio di osservazione per tutelare la stessa, la quale aveva richiesto un prestito di oltre 20.000 euro all’uomo, restituendone già più del doppio nel corso dei mesi. Tuttavia, l’individuo aveva continuato a minacciare la vittima per ottenere ulteriori 20.000 euro. Durante l’appuntamento per la consegna di una parte della cifra richiesta, i carabinieri sono intervenuti e hannol’indagato con il denaro ricevuto. L’uomo è stato condotto presso il carcere di Velletri, mentre sono in corso ulteriori ...