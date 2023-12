Roma | allenamento a Trigoria dopo il Servette | Mancini regolarmente in gruppo

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 dicembre 2023) L’Europa League, con il pareggio contro il, rappresenta ormai il passato. All’orizzonte c’è la trasferta con il Sassuolo, banco di prova importante specialmentele parole di Mourinho sull’atteggiamento dei suoi lontano dall’Olimpico. Oggi laè tornata ad allenarsi acon un lavoro di scarico per chi ha giocato e tutti gli altri a faticare.in, rimasto a riposo nel match europeo per un piccolo problema fisico; sarà decisiva, però, la giornata di domani per capire se lo Special One dovrà rinunciare al difensore o se potrà contare su di lui. Per il restoal completo con anche i baby Pagano e Cherubini che potrebbero essere convocati per la trasferta di Reggio Emilia. SportFace.