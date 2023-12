Roma | a Più libri più liberi il libro si fa a misura di bambino

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 1 dicembre 2023), 1 dicembre 2023 – Come di consueto la letteratura per i giovani sarà al centro di diversi incontri a Piùpiù. Lo storico, scrittore e divulgatore Alessandro Vanoli terrà la lectio Non mi ricordo le date! una riflessione sulla linea del tempo e il senso della storia e sul saper mettere in relazione cause ed effetti, per non perderci nel calendario degli eventi della Storia. Tre stelle nel buio. Il Giorno della Memoria raccontato in una scuola è il titolo dell’incontro di presentazione delnzo per ragazzi di Lia Tagliacozzo, in cui i giovani fanno domande, riflettono, si arrabbiano, si commuovono, si scontrano e, progressivamente, prendono consapevolezza di quel filo cronologico che, partendo dall’avvento del fascismo in Italia si dipana fino ai nostri giorni, restituisce il valore attuale del ...