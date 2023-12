Riforma Pensioni 2024 | cosa succederà? Calcolo contributivo per tutti | uscite limitate

Leggi su pensionipertutti

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Il governo non ha abbandonato l’intenzione dire il sistemastico. Le attuali condizioni finanziarie del settore pubblico e l’aumento delle spesestiche a causa dell’inflazione hanno costretto l’esecutivo a inserire nella manovra in esame al Senato solo interventi specifici; tuttavia, secondo quanto dichiarato in aula, l’implementazione di tali interventi è solo temporaneamente posticipata. Il Sole 24 ore in un suo articolo ha spiegato quali sono le linee guida che il Governo seguirà per la prossimadellenel. Vediamole insieme., addio agli anticipi,quota 103, opzione donna e Ape Giorgia Meloni, ha chiaramente lasciato intendere ciò il 23 novembre scorso durante ...