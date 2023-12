Regione Lazio Pubblicato Bando Arsial per sostegno eventi natalizi

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 dicembre 2023) E’ statoundiper il finanziamento di progetti di valorizzazione del patrimonio enogastronomico laziale in occasione delle festivitàe. Destinatari e requisiti Ilè rivolto ai Comuni dele a enti e soggetti pubblici e privati che non perseguono fini di lucro, che organizzanodi promozione, ricerca e sperimentazione dei prodotti agricoli locali tra il 1 dicembre 2023 e il 7 gennaio 2024. I progetti devono essere presentati entro l’11 dicembre 2023. Stanziamento e agevoni Lo stanziamento totale è di 1,75 milioni di euro, di cui 1,5 milioni per i Comuni e 250mila per gli altri soggetti. L’agevone massima varia da 10mila a 30mila euro a seconda della tipologia e della dimensione ...