Rebecca Staffelli denuncia un trapper | le orrende frasi sessiste contro la voce social del Grande Fratello

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 1 dicembre 2023) A aprile del 2022,ha presentato un esposto per diffamazioneil rapper Mr Rizzus, il quale aveva composto una canzone dal contenuto sessista in cui veniva menzionato il suo nome, accompagnato da chiarissimi incitamenti alla violenza.un: leRecentemente, i due si sono ritrovati in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.