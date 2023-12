Real Madrid | Ancelotti | “Bellingham una sorpresa | come quando vidi per la prima volta Kakà”

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 dicembre 2023) L’allenatore delCarloha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Liga contro il Granada al Santiago Bernabéu. Il tecnico italiano deve fare i conti con le assenza, soprattutto in porta: “Kepa è disponibile, oggi si è allenato. Domani giocherà Lunin, poi avrà una settimana per prepararsi al match col Betis“.poi ha parlato di Judee del suo incredibile avvio di stagione: “Non gli abbiamo mai chiesto di segnare, lo fa perché ha una capacità fantastica di entrare in area al momento giusto. Il rispetto nei suoi confronti è dovuto al lavoro che fa, non ai gol. Non so a chi somiglia, non ho mai visto giocare Di Stefano. Nell’ultima conferenza stampa avevo fatto un paragone con Zidane ma intà sono sorpreso...