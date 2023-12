Raoul Bova e l’avvocato Vincenzo Matteo Cartolano si accusano in tribunale di violenza privata

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Pubblicato il 1 Dicembre, 2023, figlio di un noto penalista capitolino, rivali in un’aula di. Entrambi sono imputati per. L’attore 50enne, per aver aggredito il legale (risponde anche di minacce e lesioni);44enne per aver quasi investito, parcheggiando la sua Fiesta, la compagna di, Rocìo Munoz Morales. Dalla testimonianza della modella, attrice e ballerina spagnola nell’aula otto delmonocratico il giudice Valerio De Gioia prova a districare una vicenda banale nei fatti, ma complicatissima nella necessaria ricostruzione processuale, riferisce il Corriere. “Ero uscita ...

Altre News in Rete:

Raoul Bova a processo per l'aggressione al penalista, Rocio Morales difende il compagno: "Voleva solo che si scusasse"

L'attorea processo per aggressione . Ad accusarlo Matteo Cartolano , noto penalista del foro di Roma (adesso a processo sia come vittima diche come imputato di violenza privata). A prendere ...

Raoul Bova, avete mai visto le sorelle Tutti increduli, ecco cosa fanno nella vita | IlCiriaco.it ilCiriaco.it

Raoul Bova, processo per una lite in strada a Roma. L'automobilista: «Mi ha aggredito, calci alla mia auto». Rocio: «È intervenuto per difendermi»

Una lite in strada per una manovra per un parcheggio a Roma che finisce il tribunale. Niente di strano, se non fosse che uno dei protagonisti ...

Raoul Bova, un automobilista accusa: «Calci alla mia auto, mi diceva: ora ti sistemo». Rocio in aula nega tutto

Da un automobilista accuse pesanti contro l'attore Raoul Bova: è in corso infatti il processo nato da una lite avvenuta in strada con l’attore durante una manovra per ...