Ranking UEFA | Milan 34° | la classifica completa

(Di venerdì 1 dicembre 2023) La sconfitta delcontro il Borussia Dortmund pesa tantissimo sotto ogni punto di vista. Le possibilità di raggiungere gli ottavi di finale sono infatti sempre più basse e come se non bastasse ilè anche crollato nel. La squadra di Stefano Pioli è infatti ampiamente fuori dalla Top 20, 34° incon 51000 punti, alle spalle di tante altre squadre di Serie A. La prima delle italiane è l’Inter, 6° con 98000 punti. Segue la Roma che con i suoi 89000 punti è decima nellagenerale. Soltanto 15° la Juventus con 80000, mentre il Napoli è 18° con 72000. E il? Sopra ai rossoneri ci sono anche Atalanta (22°, 66000) e Lazio (31°, 52000). In effetti il percorso in Champions League dei rossoneri in questa stagione non è stato dei ...

Altre News in Rete:

Ranking Uefa, Italia sempre terza: cosa cambia per la Champions

Laha aggiornato il proprioper le varie federazioni calcistiche europee. Tutti i dettagli in merito Dopo la quinta giornata delle coppe europee, laha aggiornato ilper le federazioni. Nessun rischio per l'Italia, che conserva un vantaggio notevole sulla Francia per mantenere i quattro posti in Champions League. I transalpini ...

Ranking Uefa per nazioni: Italia terza, per ora niente 5ª squadra in Champions - Sportmediaset Sport Mediaset

Ranking Uefa aggiornato: Inter e Roma tra le grandi. Napoli staccato Corriere dello Sport

ANCORA KAYODE, Ora serviamo meglio gli attaccanti

Michale Kayode, terzino viola, ha parlato anche ai microfoni di UEFA.com del successo contro il Genk: "Sono stato fuori per un mese a causa di questo infortunio alla caviglia. Sono tornato in gruppo ...

Ranking Uefa, Italia sempre terza: cosa cambia per la Champions

Dopo la quinta giornata delle coppe europee, la Uefa ha aggiornato il ranking per le federazioni. Nessun rischio per l’Italia, che conserva un vantaggio notevole sulla Francia per mantenere i quattro ...