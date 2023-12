Rafael Nadal | c' è la data di rientro | l' annuncio in un emozionante video

Leggi su europa.today

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Unper dare l'più atteso. Oggi, venerdì 1 dicembre, Rafaha annunciato il suo ritorno in campo dopo un anno di assenza per infortunio dal circuito Atp. Un periodo lunghissimo per i tantissimi fan del sinistro di Manacor, 37 anni, vincitore in carriera di 22...