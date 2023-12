Rafael Nadal annuncia il ritorno! Comunicato il torneo del rientro | con Roland Garros e Olimpiadi nel mirino

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 dicembre 2023) “Dopo un anno lontano dalle competizioni è arrivato il momento di tornare. Sarò a Brisbane nella prima settimana di gennaio. Ci vediamo lì“.hato con queste parole, diffuse attraverso un video emozionale pubblicato sui sui profili social, il proprioall’attività agonistica. Il tennista spagnolo ha dunque scelto ilATP 250 di Brisbane, in programma sul cemento della località australiana dal 31 dicembre al 7 dicembre, per tornare a giocare in maniera ufficiale. Il 37enne, vincitore di 22 Slam in carriera e per cinque volte numero 1 al mondo a fine anno, si appresta così a iniziare l’ultima annata agonistica della propria carriera. Attualmente scivolato al 663mo posto del ranking ATP, il mancino di Manacor ha giocato per l’ultima volta il 18 gennaio 2023, quando perse ...