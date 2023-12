Raduno sovranista | Salvini resta solo e la Meloni gode

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Lo schema è chiaro: se Giorgiae Fratelli d’Italia – che sono gli azionisti di maggioranza del governo – sono in qualche modo costretti a trattare con l’Europa e a fare i conti con le casse sempre più vuote (come dimostra bene la legge di Bilancio), si apre una prateria a destra per cavalcare l’antieuropeismo, eha deciso da tempo di provare ad occuparla per recuperare i voti erosi alla Lega e riportarla sopra il 10%, ovviamente a spese dell’alleato. Un progetto chiaro che pervade da mesi la scena politica, conche propugna l’alleanza a destra e gli alleati di governo che guardano al PPE, con l’intento di entrare nella stanza dei bottoni a Bruxelles. Alleanza a destra che si sarebbe dovuta celebrare domenica a Firenze con undi tutti i leader europei di quell’area, ma che si sta in realtà ...