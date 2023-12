Quell’ospitata dei Sex Pistols da Bill Grundy che scatenò il caos in diretta televisiva

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 1 dicembre 2023) L’arrivo dei Sexdaper il Today Show non è nemmeno previsto. Il 1° dicembre 1976 sono attesi i Queen, che all’ultimo momento declinano per un mal di denti che sta dando filo da torcere al frontman Freddie Mercury. Così il conduttore si ritrova di fronte a quella band che da poco ha lanciato il singolo Anarchy In The UK. Oltre ai quattro londinesi, alle spalle c’è il Bromley Contingent, una fanbase che include, tra l’altro, Siouxsie Sioux. Proprio la presenza di quest’ultima scatena il panico, ma andiamo per ordine. “Sono ubriachi quanto me”, così esordisceper provocare i quattro, ma a questa prima frecciatina non arriva risposta. Gli animi iniziano a scaldarsi quando il conduttore domanda ai Sexcosa abbiano fatto delle 40 mila sterline corrisposte ...