Quel bonifico | Fiorello brucia l' intervista a Fabio Fazio

Leggi su iltempo

(Di venerdì 1 dicembre 2023)torna a parlare di Ilary Blasi e Francesco Totti e scherza ancora sulla trasmissione di"Che Tempo Che Fa'. Nella puntata del primo dicembre di VivaRai2 lo showman in diretta dal Foro Italico trasforma Unica in Unico, un docufilm in stile Netflix tutto da ridere con protagonista Blasi e le vicende con Totti. Lo showman torna a parlare dell'ex capitano della Roma: "Lui e Noemi Bocchi vogliono un figlio insieme. Dovesse nascere femmina sapete come la chiameranno? Ripicca! Le amiche la chiamerebbero Ripy...". Non poteva mancare la satira politica: "Renzi contro Vespa per lo speciale 'Porta a Porta': ha regalato a Meloni e Schlein un'incredibile visibilità. Ora pretende anche lui un faccia a faccia in diretta, sarà un confronto tra Matteo e Renzi". Una puntata ricca di sorprese si conclude quindi con una videochiamata ...