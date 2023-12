Quando la Tessera Sanitaria diventa Carta Nazionale dei Servizi | le ultime novità

Leggi su informazioneoggi

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Lapuòredeire uno strumento di identificazione digitale. Vediamo come e cosa comporta per il cittadino. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze congiuntamente al Ministero della Salute e al Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione digitale hanno approvato la contemporanea presenza di entrambe le forme di. Differenza trae CNS (Informazioneoggi.it)Il cittadino può richiedere la tradizionaleoppure la TS-dei. I Ministeri lo hanno deciso il 1° giugno 2022 ...