Provinciali | presentata la lista ‘Alternativa per il Sannio’ | i candidati

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto, pochi minuti fa, anche laper il Sannio‘ che vede insieme Partito Democratico e Civico 22 per le elezionidi Benevento in programma il prossimo 21 dicembre, non il 20 come stabilito in precedenza. Di seguito i nomi dei dieci: Giuliano Gerardo Calabrese di San Nazzaro, Maria Giuseppina Cutillo di Torrecuso, Concetta (detta Titti) Covino di Arpaise, Carlo Coduti di Benevento, Filomena Di Mezza di Napoli, Angelo Moretti di Benevento, Adelina Luigia Panarese di Paduli, Antonio Ciervo di Piedimonte Matese, Raffaele De Longis di Benevento e Giuseppe Antonio Ruggiero di Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.