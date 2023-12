Proclamazione ufficiale del Forum dei Giovani di Marcianise alla presenza del Sindaco Trombetta

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 1 dicembre 2023). È avvenuta oggi pomeriggio ladeldeididel, dell’Assessore Lisa Froncillo e di altri esponenti dell’Amministrazione Comunale di. Presenti tutti gli eletti delle due liste che fanno parte ufficialmente dell’organole. “Ho ritenuto importante presenziare – dichiara Mattia Atzori, Consigliere deldi Caserta – perchè per me che l’ho vissuto in prima persona la nascita di un organismo del genere è motivo di grande emozione. È il sorgere di un progetto che, in tutte le sue sfaccettature, sta prendendo sempre più campo negli ultimi ...