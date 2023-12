Pro Loco di San Nicola la Strada | concorso natalizio “Il presepe in casa”

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Sanla. Per le prossime festività natalizie, la Prodi Sanla, bandisce ed organizza, come tanti anni fa, il“ilin”. La partecipazione è aperta a tutti, ilsi divide in due sezioni, una riservata ai presepi di grandi dimensioni ed una seconda a quelli piccoli, ovvero trasportabili. Per partecipare ed iscriversi, dichiarando il proprio consenso a far accedere nella propria abitazione, i componenti della giuria delper fotografare il, bisogna inviare una mail al seguente indirizzo: prosan [email protected] , indicando nome e cognome (in particolare quello riportato sul citofono) ...