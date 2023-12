Primo posto blindato | la Dea si qualifica agli ottavi di Europa League

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Bergamo. E’ stato più difficile del previsto, ma alla fine la squadra di Gasperini ottiene il risultato che voleva fortemente. Il pareggio casalingo contro lo Sporting Lisbona vale infatti la matematica prima piazza nel girone con un turno di anticipo. Il match si era messo bene per i nostri grazie ad un Eurogol di Scamacca. Partita in totale controllo, nonostante qualche svarione di troppo in fase difensiva. Dopo il riposo l’attaccante romano ha una clamorosa occasione per chiudere il match ma la spreca in modo imperdonabile. Da qui in avanti è quasi solo Sporting, con i lusitani che pareggiano meritatamente e sfiorano in più occasioni il vantaggio. L’Atalanta si salva anche grazie alla Dea (bendata questa volta) e, seppur in affanno, porta a casa il preziosissimo punto. Migliore in campo per i nostri Ederson, autore di una prova caparbia e di sostanza. Ottimi anche Koop e Scamacca, la ...