Premi CONI | riconoscimento alla Casertana Lunedì la tradizionale cerimonia nell’Aula Magna della Scuola PS

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Caserta. Uno speciale verrà consegnato, in occasionedi fine d’anno in programma4 dicembre alle ore 17AllieviPolizia di Stato a Caserta,Calcio “per il ritorno in serie C”, un risultato meritato dformazione rossoblù, che sta dimostrando sul campo la legittimitàsua aspirazione di rientrare tra le big del campionato nazionale. E sempre per il calcio il Trofeo “Leggenda dello sport” è stato attribuito a Raffaele Di Fusco, portiere del Napoli Calcio dal 1983 al 1998 con il clou negli anni 1986/87 e1989/1990 in coincidenza con la conquista dei primi ...