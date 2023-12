Preleva soldi da una carta di credito smarrita | denunciato dai carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIdella stazione di Castelfranco in Miscano, coadiuvati dai colleghi dalla stazione di Montefalcone di Val Fortore e coordinati dalla compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hannoin stato di libertà un 50enne della provincia di Foggia, già noto alle forze dell’ordine, per indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Le indagini hanno preso spunto dalla denuncia di una donna che, nell’ottobre scorso, aveva smarrito il proprio portafoglio in un vicino comune pugliese con all’interno la suadi, da cui, qualche giorno dopo, erano statiti seicento euro. I militari hanno immediatamente avviato gli accertamenti bancari riuscendo a risalire all’atm dell’ufficio postale di Castelfranco in Miscano, presso cui era stato ...