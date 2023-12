Altre News in Rete:

Prato, sequestrata un'area adibita a deposito e gestione illegale di rifiuti

L'indagine è stata condotta dal Comando di Polizia Provinciale. I responsabili sono stati denunciati alla Procura della Repubblica

Prato, sequestrata un'area adibita a deposito e gestione illegale di rifiuti

Prato, confiscati 3,5 milioni di metri lineari di tessuti - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Prato, Arrestato giovane taccheggiatore georgiano

I cosmetici venivano restituiti al legittimo proprietario, mentre la borsa veniva sequestrata. Il giovane veniva quindi tratto in arresto. In data 27.11.2023, in seguito ad udienza di convalida, il ...

L’area è stata così posta sotto sequestro penale preventivo, ed i responsabili, marito e moglie di nazionalità straniera, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Prato per reati ...