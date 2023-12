Power100 di Art Review | Nan Goldin prima | potere agli artisti

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Milano, 1 dic. (askanews) – Undiciai primi undici posti e Naninposizione. La classifica annuale deldi Art, dedicata alle persone “più influenti nel sistema dell’arte”, per il 2023 è dominata d, che scalzano decisamente dal vertice curatori, direttori di museo, galleristi o filosofi. Una svolta che sembra in qualche modo rimandare alle batte di Hollywood, ma che forse, più che altro, certifica il bisogno di aggrapparsi alla vera ricerca e alle nuove intuizioni, in un momento storico di clamorosa fragilità e incertezza tra guerre, crisi climatica, populismi politici e mondo trans-pandemico. Aggrapparsi anche a figure che hanno messo nel lavoroco tutta la propria vita, il ...