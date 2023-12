Poste | Meloni | “Polis esempio virtuoso di realizzazione Pnrr”

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 1 dicembre 2023) (Adnkronos) – Il progettorealizzato daitaliane "è uno straordinariodi come tutti i livelli istituzionali, il pubblico e il privato devono poter lavorare insieme per mettere a terra queste risorse" del. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia, in un'intervista a Tg. (VIDEO) "Quello del-ha aggiunto la premier- è uno degli obiettivi che ci hanno dato in questo anno maggiori grattacapi e maggiori soddisfazioni: maggiori grattacapi perchè parliamo del piano più imponente d'Europa e perchè ricordo quando di fronte alla proposta di cercare di sistemare il piano, di rivederlo in base alle mutate necessità, molti dissero si perderanno le risorse, questa cosa non si può fare. In poche settimane abbiamo ottenuto il ...