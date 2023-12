Portavoce ministero Esteri | Cina e UE sono partner | non rivali

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Pechino, 01 dic – (Xinhua) – Lae l’UE, non, e la cooperazione-UE dovrebbe costituire un ciclo positivo che consente il successo reciproco, non una partita a eliminazione diretta che porta a un solo vincitore, ha dichiarato oggi ildelcinese degli. IlWang Wenbin ha formulato queste osservazioni durante un briefing quotidiano con la stampa, quando gli e’ stato chiesto di commentare un recente rapporto dell’Istituto francese Jacques Delors. Nel rapporto si legge che per l’UE, fare leva sullaper realizzare il proprio sviluppo e’ una scelta necessaria. Il rapporto esorta l’UE a essere sempre razionale nel “de-risking”, a sostenere una politica ...