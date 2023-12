Ponte Stretto | Recchi | ritmi serrati per cantieri in estate

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 1 dicembre 2023) "In tanti anni in cui mi sono occupato di infrastrutture raramente ho visto una così forte coesione e impegno politico per la realizzazione delsullo". Così il presidente della societàdi Messina, Giuseppe, intervenuto oggi a Roma ad un convegno organizzato dall'Accademia Calabra."La Società procede aper rispettare gli impegni previsti per legge, di arrivare all'apertura deinell'del 2024. Alcuni importanti risultati, come la copertura finanziaria dell'opera, l'aggiornamento in corso dei principali elaborati tecnici del progetto, sono delle importanti milestones verso il raggiungimento degli obiettivi. Mi auguro che con l`avanzamento del progetto e la giusta informazione, il ...