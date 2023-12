Pomezia | interruzione elettrica il 5 dicembre | ecco dove

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 1 dicembre 2023), 1- A causa di interventi tecnici da parte di E-Distribuzione a, si comunica che nella giornata di martedì 52023 ci sarà un’dell’energiadalle ore 8:30 alle ore 15:30 nelle seguenti strade: via Orazio (in corrispondenza dei civici da 37 a 49, da 53 a 57, 61, da 65 a 67, 75, 91, 8, da 14 a 26, 38, 8b, 8d, 8e, sn); via Catullo (in corrispondenza dei civici da 13 a 19, da 23 a 25, 17b, 24, da 28 a 36, 32a, sn); via Boezio (in corrispondenza dei civici 1, da 9 a 11, 7c, 7d, 18, 22, da 26 a 34, 40); piazza S. Benedetto (civico 4, enelx, sn); via Salvo D’Acquisto (sn). Si tratta dell’intervento previsto in precedenza per il giorno 28 novembre, non effettuato per problemi tecnici. Durante i lavori l’erogazione dell’energia ...