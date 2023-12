Polmoniti nei bambini | un virus o un batterio? Cosa c' è dietro l' impennata di casi

Altre News in Rete:

Covid e vaccini, Bassetti: 'Protocollo novax per disintossicarsi Picco cialtronaggine'

In merito alle "che hanno riguardato la Cina - ha sottolineato - adesso si apprende che anche in Francia e in Vietnam c'è stato un aumento dibambini e queste...

Polmonite nei bambini, picco contagi in Europa: rischio nuova pandemia «Batterio pericoloso come un virus». I ilmessaggero.it

Covid: indicatori in salita, aumentano anche i decessi

Salgono i numeri del Covid in Italia, con il +16,1% di positivi e un +23,8% di decessi. Aumenta inoltre il tasso di occupazione delle terapie intensive ...

Covid e vaccini, Bassetti: "Protocollo novax per disintossicarsi Picco cialtronaggine"

Uno è la "diffusione di polmoniti da Mycoplasma pneumoniae resistente ad azitromicina", antibiotico usato "con leggerezza e senza alcuna evidenza nella cura del Covid", aveva detto nei giorni scorsi ...