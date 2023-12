Polmoniti nei bambini | in Italia non c’è allarme I pediatri raccomandano | non usare antibiotici a casaccio

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Non c’è nessunsanitario inper lenei. Lo ha spiegato ieri il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato e lo ha ribadito oggi la Societàna dia. Gemmato: Vaia assicura che non esiste unneiin“Ho sentito il direttore della prevenzione, il dottor Francesco Vaia, che sostanzialmente rassicura che non esistono problemi legati allein Cina”, aveva detto ieri Gemmato rispondendo ai giornalisti sulleche in Cina e Francia. “Ho consultato anche i dati circa l’occupazione delle terapie intensive e oscillano tra l’1,4 e l’1,6% – ha aggiunto – Proprio quello delle ...

Altre News in Rete:

Polmoniti da mycoplasma nei bambini: due casi in Italia

Nelle scorse settimane è stato osservato un aumento di questo tipo di infezioni in Cina, e poi anche in Francia, Stati Uniti e Vietnam. Ma non si tratta di una nuova malattia, né tantomeno di un altro ...

Polmoniti da mycoplasma nei bambini: due casi in Italia Today.it

Polmoniti nei bambini, in Olanda numeri triplicati rispetto al picco dello scorso anno Fanpage.it

Polmoniti, due bambini infettati da Mycoplasma in Italia: cos'è e quando usare gli antibiotici. La situazione in Cina (e nel mondo)

Il boom di polmoniti nei bambini registrate in Cina, Francia e altri paesi del mondo non desta preoccupazione in Italia. Secondo il Tavolo tecnico malattie infettive e vaccinazioni ...

Curati a Perugia due bambini per polmonite da mycoplasma

"In meno del 10% dei casi - ha proseguito - può causare la cosiddetta polmonite atipica. Essendo un batterio è trattabile con gli antibiotici e le infezioni sono a prognosi favorevole. Si trasmette ...