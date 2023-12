Polmoniti nei bambini | due casi segnalati in Italia L’Oms | “Stiamo monitorando la situazione”

(Di venerdì 1 dicembre 2023)nei: duedi mycoplasma pneumonia inDuedi mycoplasma pneumonia, la polmonite che colpisce ie che sta causando un aumento dei ricoveri in Cina, Francia e anche Stati Uniti, sono statiin. Ad evidenziarlo sono i bollettini della sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto superiore di sanità. Si tratta, comunque, di un batterio già noto che solitamente si cura con una cura antiobotica. A destare qualche preoccupazione, ma neanche troppa almeno per il momento, è il fatto che il batterio sembrerebbe essere diventato più resistente all’azitromicina, l’antibiotico solitamente utilizzato per debellare il mycoplasma pneumonia. L’Organizzazione Mondiale della Sanità, intanto, ha fatto sapere: ...

