Polmoniti bambini | pediatri ‘in Italia nessun aumento casi da Mycoplasma’

(Di venerdì 1 dicembre 2023) (Adnkronos) – "No al panico, sì all'uso appropriato degli antibiotici". Questo, in estrema sintesi, il monito della Societàna dia (Sip) in risposta alle preoccupazioni sulla diffusione dineiin Cina e, a seguire, in Vietnam e Francia. Iaffermano infatti che in"non si è osservato alcundelle infezioni respiratorie da Mycoplasma pneumoniae, che interessa prevalentemente idi più di 5 anni di età e verso cui i macrolidi sono gli antibiotici di scelta", mentre "nella popolazione 0-18 anni si sta osservando un'elevata prevalenza di infezioni respiratorie da virus influenzali e una concomitante circolazione di Virus respiratorio sinciziale (Rsv) e Sars-CoV-2". "In un numero contenuto di ...

