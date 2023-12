Altre News in Rete:

Polmonite bambini, due casi segnalati in Italia

commenta Due casi dideisono stati segnalati in Italia. I due episodi dovuti al mycoplasma sono stati registrati dal laboratorio di riferimento di Perugia, uno relativo alla settimana 47/2023 (...

Polmoniti da mycoplasma nei bambini, l'Istituto superiore di sanità: due casi in Italia Sky Tg24

Polmonite nei bambini dalla Cina all'Europa, Bassetti: Questi i sintomi, possibili aumenti anche in Italia Fanpage.it

Polmoniti, due bambini infettati da Mycoplasma in Italia: cos'è e quando usare gli antibiotici. La situazione in Cina (e nel mondo)

Il boom di polmoniti nei bambini registrate in Cina, Francia e altri paesi del mondo non desta preoccupazione in Italia. Secondo il Tavolo tecnico malattie infettive e vaccinazioni della Società ...

Polmonite bambini, due casi segnalati in Italia

Due casi di polmonite dei bambini sono stati segnalati in Italia. I due episodi dovuti al mycoplasma sono stati registrati dal laboratorio di riferimento di Perugia, uno relativo alla settimana 47/202 ...