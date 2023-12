Polinesia | benvenuti in paradiso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Una costellazione di 118 isole nell’immensità del Sud Pacifico, tanto distanti dai continenti da sembrare una dimensione parallela. Per certi versi laFrancese lo è per davvero: qui il tempo sembra scorrere più lentamente, e la vita ha tutt’altro sapore. Sorrisi gentili, collane di fiori e gonne dalle foglie di palma ondeggiano con l’andare rilassato dei locali, orgogliosi delle tradizioni e della natura straordinaria che li circonda. La frutta gonfia di sole trabocca sulle bancarelle dei mercati, manghi dorati e ananas dolcissimi considerati tra i più buoni al mondo, così le noci di cocco, basta una sciabolata per assaporarne l’ambrosia del succo, i gusci poi diventeranno “bikini” per le ballerine di “Ori Tahiti”, veneri dai capelli lucenti e corvini che inscenano la danza tradizionale, la “Danza di Tahiti”. Molto più di una coreografia, i passi eleganti e i ...