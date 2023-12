Pnrr | la Lombardia corre | già attuati oltre il 50% degli obiettivi

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Prosegue la rubrica di interviste dal Pirellone. Questa settimana il nostro Fabio Rubini si è fatto raccontare da Giulio Gallera a che punto è lanella messa a terra del. L'esponente di Forza Italia, infatti, è il presidente della Commissione speciale che si occupa proprio del piano di aiuti europeo. Gallera in questa intervista ci spiega quali sono i punti di forza messi in campo da Regionee quali le criticità affrontate in una risoluzione che lo scorso martedì è stata votata in Consiglio regionale a larga maggioranza.