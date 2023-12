Pm della Corte dei conti denunciò Delmastro per diffamazione Gip archiviò ma procura ha fatto ricorso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 dicembre 2023) I guai giudiziari di Andrea, sottosegretario alla Giustizia rinviato a giudizio per rivelazione di segreto sul caso Cospito, non sono finiti. C’è un episodio del 2021 che potrebbe trasformarsi in un processo. La denuncia che iltoredeidi Torino. Quirino Lorelli, fece pernei confronti dell’esponente di Fdi. Al centrovicenda c’era un previsto acquisto di libri da parte dell’allora assessora regionale piemontese all’Istruzione sul tema delle foibe (libri poi mai acquistati per via del Covid), acquisto attenzionato dalladeistessa per presunto danno erariale.si era scagliato contro Lorelli in un video. Dopo la denuncia di Lorelli, come ...