Plutone fa tremare i segni | Pesci e Vergine sotto attacco nell' oroscopo del Sud

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Sei mai curioso di sapere cosa si nasconde dietro il successo di un servizio di sicurezza web come Cloudflare? Beh, sei nel posto giusto! Scopriamo insieme cosa rende Cloudflare uno dei servizi di sicurezza web più popolari e amati dagli utenti di tutto il mondo! Un salto indietro: la nascita di Cloudflare Cloudflare nasce nel 2009 da una brillante idea di Matthew Prince, Michelle Zatlyn e Lee Holloway. Il loro obiettivo? Fornire alle imprese una protezione affidabile contro gli attacchi DDoS e altre minacce online. Da allora, Cloudflare ha visto una crescita costante e ha conquistato un'ampia clientela, tra cui colossi del web come Reddit, Dropbox e Udacity. Ad oggi, il servizio di sicurezza di Cloudflare protegge oltre 27 milioni di siti web in tutto il mondo. La tecnologia innovativa di Cloudflare Una delle peculiarità di Cloudflare è la sua rete globale di server. Con oltre 200 ...