Pistocchi | «Pif | dopo aver trattato con la Juventus ora Inter e Milan»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Arrivano aggiornamenti sul fondo saudita Pif e il suoesse verso le società italiane.la, occhio a. Ne parlasu Twitter. PERDITE ? Mauriziosui debiti della: «Un anno fa, 28 novembre, le dimissioni in blocco del cda e del presidente, Agnelli. Dal 2019-anno dell’ingaggio di Cristiano Ronaldo, la Juve ha accumulato perdite per 719.4mln€, che hanno costretto la controllante Exor a 4 aumenti di capitale per un totale di 900mln€. La società bianconera attualmente in Borsa capitalizza 631mln€, 300mln€ in meno di quanto è stato iniettato dalla controllante. Mentre nel 2019 capitalizzava 1.7mld€. In 4 anni, la gestione del club ha bruciato 2miliardi€, e nel febbraio2024 scade il CR7Bond da 175mln€ . ...