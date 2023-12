‘Pillole di orientamento’ al Salvatorelli di Marsciano per il nuovo anno scolastico

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 1 dicembre 2023) L’iniziativa sabato 2 dicembre per chi si deve scegliere le scuole secondarie di primo e secondo grado Sabato 2 dicembre l’Istituto Omnicomprensivo ‘-Moneta’ didarà il via alle attività di orientamento.diè l’iniziativa in programma dalle 16 alle 18 dedicata a genitori e studenti che si apprestano a scegliere la scuola secondaria di primo grado o un indirizzo della scuola secondaria di secondo grado. In apertura dell’incontro, in aula magna, la dirigente scolastica Mariangela Severi, il commissario straordinario dell’istituto Angelo Radicioni e alcuni imprenditori del territorio presenteranno l’offerta formativa delMoneta e le iniziative di orientamento in programma nei mesi di dicembre e gennaio. A seguire, l’Orchestra giovanile ...