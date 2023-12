Pierina Paganelli | svolta nell’indagine | cosa hanno scoperto gli inquirenti sul killer

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 1 dicembre 2023)è stata uccisa da una persona alta. Più di lei, probabilmente almeno un metro e ottanta. Sarebbe questa una delle prime conclusioni contenute nella relazione della dottoressa Loredana Buscemi, a cui il sostituto procuratore Daniele Paci aveva affidato l’autopsia sul corpo della 78enne uccisa il 3 ottobre scorso con 29 coltellate. Ma non è questa l’unica novità nel caso di. Circola da qualche l’indiscrezione, secondo la quale, glisiano entrati in possesso da qualche tempo di un video in cui si nota il passaggio di un uomo a distanza di pochi minuti dal delitto in via del Ciclamino, dove abitava la povera donna. La Procura non esclude che possa essere lui, quella sagoma, l’assassino.Leggi anche: Omicida evade dal pronto soccorso, ripreso dopo una sparatoria. Video spaventoso Nella immagini la sagoma ...