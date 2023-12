Picchia e rapina 34enne | Arrestato uomo di 23 anni

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 dicembre 2023) I Carabinieri della Stazione di Roma Macao hannoun 23enne straniero, senza fissa dimora e con precedenti, in esecuzione all’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, emessa il 24 novembre 2023 dal G.I.P. del Tribunale Ordinario di Roma perché gravemente indiziato dei reati diin concorso e lesioni personali gravi. La notte del 26 agosto scorso, unstraniero mentre camminava in zona Stazione Termini fu avvicinato da due uomini a lui sconosciuti che lo colpirono violentemente al volto e lo derubarono del portafogli e delle cuffie auricolari. La vittima fu soccorsa e trasportata all’ospedale Policlinico Umberto I dove fu ricoverato riportando 30 giorni di prognosi. I Carabinieri della Stazione Roma Macao, acquisita la denuncia del, hanno iniziato ad indagare ...