Piantedosi ne spara un’altra | “Nessun minore nei Cpr”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Preoccupato di scrollarsi di dosso la sentenza della Corte europea per i diritti dell’uomo che ha condannato l’Italia per l’illegale detenzione di minori nell’hotspot di Taranto avvenuta nel 2017 (c’era il governo Gentiloni) ieri il ministro dell’Interno Matteoha rilasciato una composta intervista al quotidiano La Stampa per assicurare cheverrà trattenuto nei Centri per il rimpatrio e che le leggi internazionali saranno rispettate. Falso. Ieri il ministro dell’Interno Matteoha assicurato cheverrà trattenuto nei Centri per il rimpatrio. Falso Solo lo scorso 9 ottobre (quindi senza dubbio nella gestione di questo governo e del ministro) l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione ha segnalato ...