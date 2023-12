Piangiamo gli effetti del clima | ne paghiamo i danni Basta! Non fossilizziamoci

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Dobbiamo guardare con attenzione alla Cop 28 di Dubai perché siamo sull’orlo del baratro, è l’ultima chiamata (forse) per poter rispettare l’accordo di Parigi sul contenimento del riscaldamento globale entro 1,5°. Da allora, correva l’anno 2015, sono state avviate diverse azioni per la transizione energetica, ma il ritmo è lento: di questo passo a livello mondiale si arriverà ad una diminuzione del 5 – 10% delle emissioni rispetto al 2010 anziché del 45% come previsto dagli Accordi Parigi. Mentre la Legge europea sulparla addirittura di meno 55% al 2030 e di neutralità carbonica al 2050. Ultima nota negativa alle nostre latitudini: l’Italia non dispone né di una Legge sulné di un Piano di adattamento ai cambiamentitici per tamponare idel riscaldamento globale. Mentre c’è bisogno di un mondo a ...