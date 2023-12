Petrozzelli | “Quel sentimento che ha animato le Sardine resta”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“In una fredda serata di ormai 4 anni fa, circa mille persone da tutta Irpinia si radunarono in un moto spontaneo di adesione per dire no alla propaganda sovranista e populista che rischiava di gettare nel baratro il nostro Paese”. Così in una nota Claudio, consigliere comunale di Cesinali, uno degli esponenti della prima ora delle. “Una partecipazione sincera, senza bandiere di partito, – continua – per chiedere una reazione anche ala politica che necessariamente doveva dare delle risposte ad un elettorato disilluso e sfiduciato. Lasciandoci guidare dalle onde abbiamo navigato in mare aperto. L’alta marea del movimento delledice- si è ormai ritirata, ma credo chepopolare che spinse centinaia di migliaia di ...