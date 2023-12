Perletti | incredibile momento in Casa video

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Grande Fratello, anticipazioni puntata del 2 dicembre 2023: Mirko Brunetti e Perla Vatiero, è unemozionante per i! (IN: INCREDIBILI ABBRACCI (CLIP)- Icontinuano a viversi il GF, ignari dell’imminente ingresso di Greta Rossetti. I due protagonisti del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini dormono insieme, si scambiano dolci abbracci e tra loro sembra tornata quella chimica che sembrava essersi sopita da tempo. (adsbygoogle = window.adsbygoogle ...