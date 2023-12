“Perla Vatiero vince il Grande Fratello” | il pronostico dell’ex concorrente

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Ciro Petrone svela il suosul possibile vincitore dele fa il tifo per, ex fidanzata di Mirko Brunetti entrata nella Casa più spiata d’Italia da pochissime settimane. “il”, ilChiil? Non è facile. Ci sono tante dinamiche che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.