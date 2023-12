(Di venerdì 1 dicembre 2023) Raccontando la malattia della figlia alla Gazzetta dello Sport , il padre,come i tanti genitori con figli risucchiati da questa terribile malattia, non riesce a comprenderne i motivi, ed è ...

Altre News in Rete:

"Perché si è lasciata spegnere ". Così è morta a 34 anni Emanuela Perinetti

Emanuela era una ragazza solare, che veniva da una famiglia perbene a cui in apparenza non mancava nulla: " Non riusciamo a capiresi siaspegnere così" , ha spiegato sconsolato. "A ...

"Perché si è lasciata spegnere". Così è morta a 34 anni Emanuela ... ilGiornale.it