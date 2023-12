Perché il gup ha rinviato a giudizio Delmastro | il parere dell’esperto

Leggi su notizie

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Il caso del sottosegretarioper rivelazione del segreto d’ufficio tiene ancora banco in questi giorni ed ha fatto tornare all’attenzione il tema della riforma della giustizia. Ed ha fatto venire anche il dubbio che nei giorni scorsi, il ministro della Difesa Guido Crosetto potesse riferirsi proprio aquando ha paventato il pericolo che una parte della magistratura si prepari a una bufera giudiziaria in vista delle elezioni europee. Crosetto in Aula alla Camera questa mattina ha spiegato le sue parole: “Non ho attaccato e non attaccherò mai le toghe, ho totale fiducia nei magistrati”, richiamando comunque alla loro imparzialità. Intanto nei prossimi mesi il sottosegretario alla Giustizia Andreasarà chiamato in Aula per la celebrazione del processo che ...