Perché Hamas e Mosca creano tensione tra Usa e Turchia

(Di venerdì 1 dicembre 2023) “Siamo profondamente preoccupati”. Sono queste le parole utilizzate da Brian Nelson, il sottosegretario al Tesoro degli Stati Uniti per il terrorismo e l’intelligence finanziaria, per descrivere la reazione dell’amministrazione statunitense al comportamento di Ankara, storicamente collegata ad, anche come fluidificante per l’accesso alla finanza internazionale del gruppo politico armato palestinese. “Preoccupati per la capacità didi continuare a raccogliere fondi o trovare sostegno finanziario per le sue operazioni per potenziali futuri attacchi terroristici qui in” afferma Nelson, all’interno di una conferenza stampa tenutasi a Istanbul. Il sottosegretario americano specifica come le principali fonti di sostegno economico dell’organizzazione rimangano comunque l’Iran, gli investimenti azionari e le donazioni degli ...